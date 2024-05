Genova – E’ stato accusato di tentato omicidio il giovane di 21 anni che ieri si è reso protagonista di una rissa con un uomo di 40 anni in via Piacenza, al culmine della quale il meno giovane dei due è stato accoltellato al torace.

Contrariamente a quanto emerso inizialmente, il 40enne non era intervenuto per difendere la ragazza del 21enne, ma sono stati proprio i due uomini i protagonisti della violenta lite che è culminata con l’accoltellamento, mentre la ragazza presente – fidanzata dell’uomo accusato – cercava di dividere i contendenti.

Dopo esser stato colpito, il ferito ha trovato aiuto all’interno di una tabaccheria, dalla quale è partita la chiamata ai soccorsi. I sanitari del 118 giunti sul posto l’hanno trasportato in codice rosso all’ospedale: fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita.

Il 21enne e la fidanzata si sono nascosti in casa di lei, dove sono stati raggiunti poco più tardi dalle forze dell’ordine: lui è stato arrestato per tentato omicidio, lei denunciata per favoreggiamento.