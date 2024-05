Genova – Inizialmente previsto a partire dallo scorso 2 maggio, non aveva ancora preso il via la sperimentazione Amt per collegare via del Lagaccio con via Napoli, in Oregina. Come comunicato dal Comune di Genova, il servizio partirà dal prossimo lunedì 20 maggio.

“Partirà lunedì 20 maggio – si legge – il nuovo servizio navetta sperimentale di collegamento tra via del Lagaccio e via Napoli, attivo dal lunedì al venerdì (sabato e giorni festivi esclusi) dalle ore 9.00 alle ore 18.00, con partenze ogni 30 minuti.

Il servizio prevede l’utilizzo di un veicolo da 6 posti. Il mezzo, partendo dalla Caserma Gavoglio, attraverserà nei due sensi via del Lagaccio dove saranno istituite due nuove fermate (una per ogni senso di marcia) e, successivamente, percorrerà via Napoli, effettuando solo le fermate già esistenti in prossimità della scuola primaria Mario Mazza (Napoli 1/Scuola Mazza e Napoli 6/Scuola Mazza).

«Un servizio che rafforza il Trasporto Pubblico Locale nella zona del Lagaccio, e che il Comune di Genova introduce insieme ad AMT dopo un proficuo confronto con i residenti. L’obiettivo è sempre quello di migliorare e aumentare l’offerta di trasporto pubblico per i cittadini genovesi, al fine di ridurre la mobilità privata, il traffico e l’inquinamento», dichiarano l’assessore comunale alla Mobilità Integrata e Trasporti e il presidente del Municipio I Centro Est”.

foto Facebook @Sei di Oregina se…