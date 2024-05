Albenga (Savona) – Attimi di paura si sono vissuti questa mattina intorno alle ore 10 in via Trieste, dove una donna di 79 anni ha perso il controllo dell’auto sulla quale stava viaggiando ed è finita contro la vetrina di una banca.

Sul posto forze dell’ordine, vigili del fuoco e sanitari del 118, che hanno soccorso la 79enne e l’hanno trasportata in codice giallo, di media gravità, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Fortunatamente, non avrebbe riportato ferite serie.

Sospiro di sollievo, invece, per i clienti della banca e per i pedoni che stavano passando da via Trieste: nessuno dei presenti è rimasto coinvolto nell’impatto e non si sono registrate altre persone rimaste ferite.