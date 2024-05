Genova – Uno sciame di api che scende improvvisamente dal cielo e va a posarsi sulla cancellata del supermercato In’s di via Monticelli a Marassi. Un nuovo curioso evento di sciamatura delle api e nuovo intervento degli apicoltori volontari chiamati dai Vigili del Fuoco che per primi hanno raccolto la segnalazione.

Lo sciame, qualche migliaio di api che seguono la Regina nel suo viaggio per fondare una nuova colonia, si sono appoggiate per riposare un pò sul pilastro che tiene la cancellata e in breve, dopo qualche momento di comprensibile paura, molti curiosi si sono avvicinati per assistere e fotografare l’inconsueto fenomeno.

Si tratta di un evento naturale che si ripete ogni anno in questa stagione. Negli alveari nasce una nuova Regina e la vecchia abbandona il nido insieme ad una parte delle sue vecchie fedeli operaie.

Si tratta del modo in cui le api si diffondono e colonizzano nuovi territori.

Lo sciame prende il volo ad un preciso comando della Regina ed effettua un primo “balzo” a breve distanza dall’alveare e poi, dopo aver formato un bel gruppo, riparte verso una nuova destinazione.

Durante questi voli, in genere, le api non sono aggressive e pericolose ed essendo cariche di miele come scorta, fanno anche più fatica a volare e a spostarsi.

In genere il fenomeno avviene in campagna e vicino ai boschi e per questo motivo le persone difficilmente se ne accorgono ma da qualche tempo, la diffusione dell’apicoltura e della passione per l’allevamento delle api ha portato alla nascita di diversi “apiari” in terreni anche molto vicini alla città.

In questo caso è più facile che gli sciami si spostino in zone popolate creando qualche problema in più.

Curiosamente, proprio nella stessa zona, sempre in via Monticelli, uno sciame di api era atterrato su una moto