Genova – Uno sciame di api che atterra su una moto e si e’ “riposato”. E’ successo questa mattina in via Monticelli, nel quartiere di Marassi, tra lo sconcerto dei passanti e dei negozianti che hanno chiesto aiuto alle forze dell’ordine e alle associazioni degli Apicoltori.

In questa stagione e’ un fenomeno tutt’altro che raro e avviene quando la Regina lascia l’alveare a seguito della nascita di una “nuova”

Gli sciami di api non sono pericolosi ma non vanno disturbati e tantomeno aggrediti con insetticidi o altro. Basta chiamare le associazioni di apicoltori o i vigili del fuoco e in breve interviene una persona specializzata che preleverà lo sciame e lo porterà al sicuro

L’intervento e’ gratuito