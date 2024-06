Rovegno (Genova) – Ha perso il controllo del furgone che stava guidando ed è finito fuori strada restando in bilico. Un camionista è stato soccorso questo pomeriggio a Loco di Rovegno, sulla SS45, dai vigili del fuoco.

Rimasto in bilico su un dosso a lato strada, il mezzo è stato soccorso grazie all’uso dell’autogru e i Vigili del Fuoco sono riusciti a rimetterlo in strada con oltre due ore di lavoro.