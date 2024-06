Genova – Altro pedone investito tra le vie del capoluogo dopo il ragazzino colpito questa mattina intorno alle ore 11 in via Bari. In questo caso si tratta di una donna di 60 anni, travolta da un’auto in corso De Stefanis, nel quartiere genovese di Marassi, mentre stava attraversando la strada all’incrocio con via Cervignano.

Fortunatamente, le sue condizioni sono apparse meno gravi di quando inizialmente sembrasse. Per lei si è comunque reso necessario il trasporto in codice giallo, di media gravità, all’ospedale San Martino.

Sul posto anche gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi necessari a chiarire la dinamica di quanto accaduto.