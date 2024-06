Savona – Grave incidente, questa mattina, sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia nel tratto tra Albisola e Savona in direzione ponente.

Per cause ancora da accertare un mezzo pesante ha perso il controllo finendo contro il guard-rail e bloccando la strada.

Sul posto si sono formate lunghe code per oltre 4 chilometri e l’uscita di Savona Vado risulta chiusa al traffico provenendo da Genova.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e la Polizia Stradale e si consiglia l’uscita ad Albisola per proseguire verso ponente riprendendo l’autostrada una volta superato il tratto chiuso.