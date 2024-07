Ancora tempo stabile e soleggiato per la giornata di oggi in Liguria ma tra sabato e domenica è già previsto il passaggio di una perturbazione a nord delle Alpi, che richiamerà correnti umide meridionali che porteranno al ritorno della nuvolosità e anche di qualche piovasco sparso sulla nostra regione.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 5 Luglio 2024

Cielo sereno o poco nuvoloso quasi ovunque al mattino, annuvolamenti sparsi soltanto sul Savonese. Dal pomeriggio nubi medio-alte in aumento sul Ponente della regione ma senza alcun tipo di fenomeno previsto, il sole proverà comunque a farla da padrone. Bel tempo a Levante.

Venti deboli a regime di brezza

Mare poco mosso, leggermente mosso al largo per onda lunga da SW

Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, massime in aumento, specie a Levante.

Sulla costa temperature minime tra +18/+22°C e massime tra +24/+27°C

Nell’interno temperaure minime tra +11/+17°C e massime tra +19/+28°C