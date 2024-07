Genova – Nel corso della scorsa notte un uomo di 31 anni ha chiesto l’arrivo dei soccorsi in via Prasio nel quartiere genovese di Sampierdarena dopo esser stato colpito con una bottiglia di vetro in testa.

Una volta giunti sul posto e constatata la presenza della ferita, i sanitari del 118 avrebbero iniziato a offrire le prime cure al 31enne. All’improvviso, però, l’uomo avrebbe dato in escandescenze cercando di aggredire i militi.

Soltanto l’intervento delle forze dell’ordine ha ristabilito la normalità, con l’uomo che è stato denunciato. Nel frattempo, sono state avviate anche le indagini per stabilire cosa sia accaduto prima dell’arrivo dell’ambulanza e per cercare di risalire all’identità dell’altra persona coinvolta nella colluttazione.