Genova – Salvataggio in mare, ieri sera, intorno alle 23 di ieri, lunedì 8 luglio, davanti alla scogliera del depuratore di Punta Vagno, alla Foce.

Un 40enne è stato visto da alcuni passanti mentre nuotava con difficoltà e non riusciva a tornare a riva. Subito sono scattate le chiamate al numero di emergenza 112 che ha fatto scattare i soccorsi.

Sul posto sono arrivate la motovedetta della Guardia Costiera e i sommozzatori dei vigili del fuoco e dopo alcuni minuti di ricerche concitate l’uomo è stato avvistato e recuperato in extremis e trasferito a riva dove il personale medico lo ha rianimato.

Una volta stabilizzato l’uomo è stato trasferito in codice rosso, il più grave, in ospedale.

Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di morte.

Da ricostruire quanto accaduto perché non è chiaro cosa ci facesse in mare, a quell’ora, con il buio, la persona in mare.

Non è chiaro se abbia voluto fare un bagno fuori orario o se invece sia caduto in mare.