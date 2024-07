Genova – Si rinnova anche quest’anno la tradizionale “pastasciutta antifascista” che ricorda la destituzione da capo del governo di Benito Mussolini il 25 luglio 1943.

E proprio giovedì 25 luglio 2024 chi si identifica negli ideali anti fascisti e in favore della libertà democratica si da appuntamento, a partire dalle ore 19,30, presso la Fratellanza di Pontedecimo in via Isocorte 13.

Ad organizzare l’evento la Camera del Lavoro di Genova, l’Anpi Genova e La Fratellanza Pontedecimo.

Era il 25 luglio del 1943 quando a seguito della riunione del Gran Consiglio del Fascismo, Mussolini veniva destituito e arrestato. Dopo 21 anni terminava il governo del Partito Fascista. I Cervi non vennero immediatamente a conoscenza della notizia della caduta di Mussolini perché impegnati nei campi, ma fu sulla via del ritorno a casa che incontrarono

numerose persone in festa.

Sebbene sapessero che la guerra non era davvero terminata, decisero di festeggiare comunque l’evento, un momento di pace dopo 21 anni di dittatura fascista.

Si procurarono la farina, presero a credito burro e formaggio dal caseificio e prepararono chili e chili di pasta.

Una volta che questa fu pronta, caricarono il carro e la portarono in piazza a Campegine pronti a distribuirla alla gente del paese e questo, dopo qualche mese, gli costò la fucilazione da parte dei repubblichini.

La serata organizzata per il prossimo 25 luglio a Pontedecimo ricorda i fatti di allora e celebra i valori dell’antifascismo.

L’iniziativa è fissata per le ore 19.30 e vedrà saluti dal palco, pasta offerta a tutti e a partire dalle 20 musica dal vivo con Eld Rock in Trio Band. Ingresso libero.