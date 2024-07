Il passaggio di una veloce perturbazione porterà instabilità diffusa su tutta la Liguria nella giornata di oggi, domenica 21 luglio, con possibilità di temporali localmente forti in serata, prima di una nuova ripresa dell’alta pressione a inizio settimana.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 21 Luglio 2024

Già nella notte prime nubi che hanno raggiunto l’estremo ponente, per poi traslare verso levante andando a coprire gradualmente tutta la regione nel corso della mattinata.

Nel pomeriggio l’aria fredda in quota renderà instabile l’atmosfera, portando alla possibile formazione di temporali dapprima sulle Alpi Liguri, in estensione al centro-ponente dal tardo pomeriggio. Nella tarda serata entrerà in gioco anche l’estremo levante, con temporali localmente anche forti.

Venti al mattino deboli, al più moderati sul centro-levante dai quadranti meridionali; nel primo pomeriggio intensificazione dei venti meridionali specialmente nell’interno del centro-ponente, prima di una rotazione dai quadranti settentrionali in serata.

Prestare attenzione per possibili locali raffiche in uscita dai temporali.

Mare poco mosso, in aumento fino a mosso nel corso della serata.

Temperature stazionarie le minime, in calo le massime.

Sulla costa temperature minime tra +20/+25°C e massime tra +26/+30°C

Nell’interno temperature minime tra +13/+21°C e massime tra +21/+31°C