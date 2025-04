Carcare, uomo investito da una macchina: interviene l’elicottero

Carcare (Savona) – Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 7 aprile, a Carcare, nel savonese, dove un uomo che stava attraversando la strada è stato investito da una vettura in transito.

L’impatto sarebbe stato piuttosto violento e avrebbe causato il ferimento del pedone, che è stato centrato in pieno e ha riportato alcune contusioni e lesioni.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i quali hanno prestato le prime cure nei suoi confronti.

In un secondo momento, per velocizzare le operazioni di soccorso, è stato contattato l’elicottero, con il quale il ferito è stato trasportato all’ospedale.

Anche gli agenti della polizia locale hanno raggiunto il luogo del sinistro stradale: al momento non è chiara la dinamica di quanto accaduto e nemmeno se il ferito stesse attraversando o meno sulle strisce pedonali.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0