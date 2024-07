Genova – Ancora chiusure serali anticipate per la Metropolitana che si ferma alle 21 anche oggi, lunedì 22 luglio ed anche le serate del 23, del 24 e giovedì 25 luglio.

Inizia con nuovi disagi per chi viaggia con la Metropolitana in considerazione dell’annuncio di AMT di altre 4 serate di chiusura anticipata per la linea di trasporto pubblico.

Anche questa sera, dunque, come avviene ormai da un anno, ciclicamente, la linea Brignole – Certosa si ferma alle 21 per riprendere il giorno successivo.

Per consentire l’effettuazione dei lavori è prevista la chiusura anticipata della metro.

Le ultime partenze saranno alle ore 21.10 da Brin per Brignole e alle ore 21.17 da Brignole per Brin.

Il collegamento serale con la Valpolcevera è garantito dalla linea 9 (Caricamento – Brin – Pontedecimo).