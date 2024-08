Genova – Tornerà presto a casa, tra le cure dei familiari Barbara Agostinelli, la donna di 54 anni scomparsa domenica scorsa dalla sua abitazione di Marassi e ritrovata ieri dai carabinieri in un ospedale di Pisa.

La donna si trova ricoverata per uno stato confusionale ma le sue condizioni di salute sono buone, nel complesso, e appena possibile farà ritorno a casa circondata dall’affetto della figlia, che l’ha cercata senza sosta per giorni, lanciando appelli sui social per coinvolgere quante più persone possibile e chiedendo informazioni e riprese video che potessero dare qualche indicazione sugli spostamenti della madre.

Mentre tutti la cercavano tra i boschi e i sentieri di Marassi alta, dopo il ritrovamento dello scooter rosso in via Loria, nella zona del Biscione, la donna si era spostata sino in Toscana, non si sa come, riuscendo a evitare controlli e ricerche.

Sono stati i carabinieri di Pisa, avendo ricevuto una segnalazione dall’ospedale dove risultava ricoverata una donna in stato confusionale e non identificata, a voler accertare se le due circostanze avessero un collegamento e così era.

Subito è stata avvisata la figlia che è immediatamente partita alla volta di Pisa e dove ha potuto riabbracciare la mamma dopo tanti giorni di attesa e preoccupazione crescente.

Appena i medici daranno il via libera al rientro, la donna farà ritorno a casa e forse potrà chiarire alcuni passaggi della vicenda che ancora non sono chiari.