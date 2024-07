Savona – Completamente ubriaco alla guida viene fermato dai carabinieri ma rifiuta di sottoporsi al test per la misurazione dell’alcol nel sangue, aggredisce i militari e cerca di fuggire. E’ stato arrestato l’uomo che, nel fine settimana in Val Bormida, è stato notato da una pattuglia dei carabinieri di Cairo Montenotte mentre guidava un veicolo con andatura incerta e che azzardava manovre pericolose e quindi fermato per un controllo.

L’automobilista, nonostante sia subito apparso in chiaro stato di ubriachezza, non ha mostrato alcun segno di ravvedimento ed anzi ha cominciato a insultare e minacciare i militari, rifiutandosi di fornire documenti e patente, men che meno ha accettato di sottoporsi al test alcolmetrico.

I carabinieri, armati di pazienza e professionalità, senza cedere alle provocazioni hanno cominciato a verbalizzare l’accaduto ma l’uomo ha perso le staffe, cercando di allontanarsi e di sottrarsi al controllo e i militari sono stati costretti ad intimare di fermarsi ottenendo in risposta spintoni, calci e sgomitate.

Il 38enne cittadino rumeno si trovava inoltre alla guida con patente ritirata, è stato quindi fermato e con l’ausilio dei colleghi della stazione di Carcare portato in caserma a Cairo, dove è stato arrestato.

A suo carico, oltre all’accusa per violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, sono anche state elevate le sanzioni penali e pecuniarie relative al rifiuto di sottoporsi all’accertamento del livello di alcool nel sangue, una vana scappatoia che sottopone i recalcitranti alle conseguenze più severe previste per la fattispecie dal codice della strada.

Al termine delle formalità di rito, sentita la locale Procura della Repubblica l’uomo è stato condotto nel carcere di Marassi a Genova, in attesa dell’udienza direttissima, che si è svolta nella mattinata del giorno seguente.

Il Tribunale Ordinario di Savona, oltre a convalidare l’arresto, ha inflitto all’uomo la pena di otto mesi di reclusione, relativi alle resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale, che si sommeranno all’eventuale condanna penale per il rifiuto di sottoporsi all’etilometro e alle sanzioni amministrative fino a seimila euro per quel comportamento e fino a ottomila per la guida con patente ritirata.