La presenza stabile del campo di alta pressione dell’anticiclone sull’Europa meridionale, porta in Liguria giornate prevalentemente soleggiate e temperature oltre la media del periodo.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 1 Agosto 2024

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione, con qualche cumulo isolato che potrà affacciarsi sulla costa in particolare del centro-ponente.

Al pomeriggio qualche nube in più specie sull’Appennino centro-occidentale, con possibilità di qualche isolato rovescio temporalesco sulle Alpi Liguri.

Venti a regime di brezza. In serata il flusso si imposterà a regime di Grecale sul Mar Ligure, con intensificazione tra Savonese ed Imperiese dove saranno possibili raffiche fino a moderate sui capi esposti.

Mare in mattinata quasi calmo o poco mosso, in aumento a mosso nell’Imperiese al pomeriggio.

Temperature stazionarie o in leggero calo le minime, generalmente in calo le massime specialmente in costa (a fronte di un aumento dei tassi di umidità), ma comunque superiori rispetto alla media.

Sulla costa temperature minime tra +23/+27°C e massime tra +27/+30°C

Nell’interno temperature minime tra +15/+24°C e massime tra +25/+35°C