Genova – Rallentamenti e code, questa sera, sulla strada Sopraelevata Aldo Moro, in direzione ponente, a causa di un veicolo fermo che ostruisce in parte la carreggiata a seguito di un incidente avvenuto intorno alle 21,30-

Sul posto stanno intervenendo in mezzi di soccorso e la polizia locale.

notizia in aggiornamento