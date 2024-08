Genova – E’ passato in monopattino accanto al gruppo di agenti di polizia che stava effettuando controlli e il cane antidroga Leone lo ha subito “segnalato”.

Un 29enne è finito nei guai a Sottoripa, durante una serie di controlli antidroga disposti dalla polizia proprio per combattere lo spaccio e la vendita di sostanze stupefacenti.

Il cane Leone ha subito avvertito che il ragazzo sul monopattino non era “regolare” e gli agenti hanno intimato l’alt.

In tutta risposta il giovane ha accelerato tentando di fuggire ma è stato bloccato poco dopo dagli agenti.

Fin da subito è apparso molto agitato anche perché il cane continuava a segnalare la presenza di droga. Sottoposto a perquisizione, il 29enne è stato trovato in possesso di più di 30 grammi di cannabis, occultati negli slip.

In considerazione dei precedenti specifici, il controllo è stato esteso anche nella sua abitazione dove sono stati ritrovati altri 65 gr. circa della stessa sostanza, nascosti dentro ad un profumatore per ambienti.

Il giovane è stato arrestato per spaccio e trasferito al carcere di Marassi in attesa di processo.