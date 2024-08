Rapallo (Genova) – Il mare sta diventando sempre più verde e i turisti sono sempre più perplessi. Le foto del mare di Rapallo pubblicate sui social stanno suscitando molte perplessità e preoccupazione e in tanti si domandano cosa stia avvenendo al mare della cittadina del Tigullio che, da qualche giorno ed in particolar modo in alcuni punti, sta assumendo uno strano colore verde.

In particolare nella zona del celebre castello, il tratto di mare presenta una colorazione che probabilmente è del tutto naturale ma che certamente non tranquillizza chi è venuto da lontano per fare un tuffo nelle acque cristalline della Liguria.

C’è chi parla di “fioritura” delle alghe, chi di un gioco di correnti che le concentra in alcuni punti e chi, semplicemente, si domanda se i controlli della qualità delle acque del mare siano effettuati giornalmente e perché non vengono diffusi capillarmente per far conoscere ed eventualmente tranquillizzare chi inizia ad avere un pò di paura.