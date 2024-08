Spotorno (Savona) – Si era già stretto la corda attorno al collo l’uomo salvato dai carabinieri mentre cercava di togliersi la vita in un bosco nella zona di Spotorno, nel savonese

L’uomo, residente nel bergamasco, era arrivato in auto il Liguria con l’intenzione di togliersi la vita ed aveva mandato un messaggio alla moglie per annunciarle la sua intenzione.

La donna, spaventatissima, ha chiamato i carabinieri segnalando il fatto e le circostanze che le lasciavano supporre che l’uomo si trovasse in Liguria e nella zona di Spotorno.

I militari del luogo, comprendendo immediatamente la gravità della situazione, allertavano subito la Centrale Operativa della Compagnia di Savona che inviava sul posto i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile.

I Militari giunti rapidamente sul posto rintracciavano l’autovettura della persona segnalata. Dopo una breve ricerca, i Carabinieri trovavano anche l’uomo che, in una zona boschiva, stava per impiccarsi ad un albero ed aveva già la corda intorno al collo. I Carabinieri riuscivano ad impedire il gesto e l’uomo veniva accompagnato presso l’ospedale San paolo di Savona per i necessari accertamenti.

L’intervento dei militari, grazie alla tempestiva segnalazione della donna ed alla prontezza operativa di tutti i Carabinieri coinvolti, permetteva di salvare un uomo in difficoltà a più di 200 km di distanza dalla propria abitazione e testimonia nuovamente l’importanza di rivolgersi sempre alle Forze dell’Ordine per segnalare situazioni di difficoltà o pericolo.