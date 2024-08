Inizio settimana con il passaggio di una perturbazione a nord delle Alpi che genera le condizioni favorevoli alla formazione di temporali diffusi sul nord Italia, interessando marginalmente anche la Liguria.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 26 Agosto 2024

Al mattino cieli sereni o al più velati su tutta la regione.

Dalla tarda mattinata/ore centrali aumento dell’instabilità con sviluppo di temporali localmente intensi specialmente su Alpi Liguri, entroterra di ponente e Valli Aveto/Trebbia. Non si esclude il coinvolgimento anche dei settori costieri adiacenti specialmente in serata.

Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali al mattino, in intensificazione con raffiche fino a molto forti sul settore centro-occidentale nel pomeriggio e nella tarda serata.

Mare generalmente poco mosso; nella tarda serata stirato sotto costa sul savonese e mosso al largo per effetto dei venti settentrionali.

Temperature stazionarie od in leggero calo nei valori minimi, in generale aumento le massime.

Sulla costa temperature minime tra +19/+25°C e massime tra +26/+32°C

Nell’interno temperature minime tra +12/+20°C e massime tra +23/+31°C