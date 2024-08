Genova – Modifiche alla viabilità nella zona di Sampierdarena sono in atto dalla tarda mattinata di oggi, martedì 27 agosto, quando a seguito di alcuni lavori si è verificata la rottura di una tubatura del gas in via Spataro.

Sul posto sono intervenuti i tecnici di Ireti, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale. La zona è stata messa in sicurezza.

Inizialmente, per quasi due ore dall’accaduto, si è resa necessaria la chiusura al transito veicolare di via Spataro dal civico 34 fino a largo Ernesto Jursé. Intorno alle ore 14:00, la via è stata riaperta a senso unico alternato.