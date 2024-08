Varazze (Savona) – Una violenta lite è finita a coltellate, la scorsa notte, in via Mameli, nnel centro della cittadina della riviera ligure di ponente. Intorno alle 4,30 i residenti della zona sono stati risvegliati dalle urla che provenivano dalla strada dove due persone si stavano insultando e picchiando.

Ad un tratto sono spuntati coltelli o cocci di bottiglia e i due si sono feriti perdendo molto sangue.

Le telefonate al 112 hanno fatto intervenire rapidamente le forze dell’ordine e le ambulanze che hanno trasferito i due contendenti feriti in ospedale.

Fortunatamente le ferite non sono gravi ma preoccupa molto l’aumento di episodi di violenza e di microcriminalità che interessa la zona.

Indagini in corso per accertare le motivazioni della rissa con coltellate.