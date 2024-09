Sanremo (Imperia) – Ritrovato in mare, al largo della Corsica il corpo senza vita di Irene Moraldo la donna di 61 anni scomparsa in circostanze ancora tutte da chiarire, lo scorso 15 luglio, dalla città dei fiori.

Il corpo era stato ritrovato qualche giorno dopo la denuncia di scomparsa, nel tratto di mare davanti all’Île-Rousse ma poiché non risultava la comunicazione alle forze dell’ordine francesi, non si è subito compreso che si poteva trattare della donna italiana.

Solo recentemente le forze di polizia francesi hanno messo in correlazione i due fatti e hanno eseguito un test del dna confrontandolo con quello di parenti scoprendo l’identità della persona.

Un “mistero” nel mistero visto che non è chiaro come abbia fatto il cadavere della donna ad arrivare sino alla Corsica.

Nei giorni successivi alla scomparsa era stato rilevato che il cellulare della donna aveva agganciato una “cellula” della telefonia mobile di Savona e le ricerche si erano estese anche nella città di origine della famiglia della donna