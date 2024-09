Campomorone (Genova) – Ha messo un annuncio sul giornale per vendere l’auto che non usava più e ha ricevuto la risposta di due uomini di 30 e 25 anni che si sono subito dimostrati molto interessati all’acquisto.

I due hanno convinto la donna ad organizzare il passaggio di proprietà in una agenzia della Valpolcevera spiegando di voler fare “sul posto” il pagamento con bonifico da 10mila euro ma quando il passaggio di proprietà è stato concluso, i due hanno solo fatto finta di effettuare il pagamento elettronico cercando di fuggire con l’auto.

La donna ha però chiamato i carabinieri che hanno identificato le due persone e le hanno denunciate.