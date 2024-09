Genova – Ancora passeggiate di cinghiali per le strade cittadine ed ancora pericolo per motociclisti e automobilisti di passaggio. Ieri sera l’allarme è scattato addirittura intorno alle 21,30 quando un grosso esemplare è stato avvistato in via Robino, sulle alture di Marassi.

L’animale stava cercando cibo tra i bidoni della spazzatura dove i soliti incivili lasciano sacchetti con avanzi di cucina al di fuori dei contenitori.

Una ricerca che spinge gran parte delle incursioni dei cinghiali segnalate in città.

Come sempre è scattato l’allarme della polizia locale con messaggio di allerta inviato sulla rete cellulare e il consueto invio di pattuglia per garantire la sicurezza dei passanti.

Altre segnalazioni sono arrivate dalla stessa zona (viale Bracelli, via Coppedè, largo Merlo) e potrebbe trattarsi dello stesso gruppo che cercava cibo.

Situazioni di potenziale pericolo, come ricordano gli episodi di cronaca, con il rischio di incidenti anche gravi.

(Foto di Archivio)