Genova – Traffico bloccato sulla rampa accesso per il casello di Genova -Aeroporto, sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia per le auto provenienti dalla via Guido Rossa.

La rampa risulta chiusa dalle 6 di questa mattina a causa di un mezzo in avaria.

A segnalarlo la polizia locale che opera sul posto insieme ai mezzi di soccorso per liberare al più presto la viabilità.

Disagi in zona per automobilisti e motociclisti e ripercussioni sulla viabilità locale