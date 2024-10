Genova – Con ogni probabilità rimarrà ferma anche per tutto il mese di ottobre la cremagliera che collega la zona di Principe con quella di Granarolo. Il servizio risulta fermo ormai da quasi un mese, quando lo scorso 6 settembre si era segnalato un problema meccanico che aveva costretto a fermare le corse.

I disagi per i cittadini, però, non sembrano finiti, nonostante inizialmente i tempi di ripristino fossero stati stimati in circa tre settimane. Così non è stato e la cremagliera rimarrà ferma anche per le prossime settimane.

Nei primi mesi del 2025, invece, avranno inizio i già annunciati lavori di manutenzione, che saranno più consistenti e che dovrebbero durare circa due anni.