Genova – Automobilisti e trasportatori già in coda, questa mattina, sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia, nel tratto cittadino che va dal casello di Genova Aeroporto all’allacciamento con la A7 Genova – Milano e con l’uscita di Genova Ovest.

Auto e camion in coda per traffico intenso e difficoltà a smaltire il traffico in uscita sulla rete stradale cittadina