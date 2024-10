Genova – E’ stata chiesta l’archiviazione per i 7 agenti della polizia locale accusati di “eccessi” nell’uso della volenza nell’arresto di uno spacciatore nei vicoli e di aver testimoniato il falso nei verbali compilati in seguito.

A chiedere l’archiviazione dell’accusa lo stesso sostituto procuratore che li aveva indagati nel mese di maggio.

L’episodio aveva avuto ampia eco sui Media in particolare perché la persona arrestata aveva riportato la frattura di una gamba durante il movimentato arresto ed è evidente che un caso di un cittadino, per quanto colpevole di reato, che potrebbe essere stato vittima di violenza, desta (e debba destare) allarme e la conseguente richiesta di particolare attenzione e verifica. Tutto nell’interesse del cittadino eventualmente abusato e anche (e soprattutto) per il buon nome della polizia locale.

La Giustizia ha fatto il suo corso e fondamentali si sono rivelate le riprese delle telecamere di sorveglianza disseminate nel centro storico e che avrebbero ripreso la scena.

Le immagini sono state fornite dalla stessa polizia locale ed esaminate dal pm che segue il caso e che avrebbe valutato che l’operazione, sebbene concitata, non sarebbe sconfinata nell’eccesso di violenza e dunque i due agenti impegnati direttamente nel fermo non sarebbero colpevoli di lesioni aggravate.

Di conseguenza, anche gli altri 5 agenti intervenuti post arresto e che hanno sottoscritto i verbali di arresto non avrebbero commesso alcun reato (falso ideologico in atto pubblico).

Se l’archiviazione verrà effettivamente depositata i sette agenti verrebbero completamente scagionati.