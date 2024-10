Correnti umide n arrivo da ovest porteranno ancora nuvole e qualche piovasco in questo inizio di settimana. Attesa poi una temporanea pausa con tempo più stabile anche se non del tutto serena, ma subito dopo, per mercoledì è attesa una nuova perturbazione con precipitazioni anche intense.

Queste, nel dettaglio, le previsioni di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 14 Ottobre 2024

Fino al mattino possibilità di piovaschi sul settore centrale costiero, più asciutto nell’entroterra.

Nel corso della giornata attenuazione dei fenomeni con qualche apertura più probabile agli estremi della regione.

Venti impostati da sud-est sul Golfo di Genova, al più moderati; deboli variabili altrove.

Mare mosso il Ligure centrale al mattino, ma con moto ondoso in diminuzione. Poco mosso altrove.

Temperature stazionarie, o in lieve aumento le massime sull’imperiese interno.

Sulla costa temperature minime tra +14/+17°C e massime tra +18/+21°C

Nell’interno temperature minime tra +12/+15°C e massime tra +13/+18°C