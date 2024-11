Il campo di alta pressione presente sul Mediterraneo centro-orientale si rinforzerà ancora nei prossimi giorni garantendo all’Italia e quindi anche alla Liguria un periodo di tempo ancora stabile e soleggiato con pochi annuvolamenti per tutto il fine settimana.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 1 Novembre 2024

Al mattino cielo prevalentemente sereno su tutta la regione, eccezion fatta per banchi di nebbia o nubi basse presenti nelle prime ore del mattino sui versanti padani del centro-ponente e basso Piemonte, in diradamento nel corso della mattinata.

Al pomeriggio cielo sereno o poco nuvoloso ovunque.

Venti deboli da nord al mattino, in regime di brezza nel pomeriggio.

Mare calmo o quasi calmo.

Temperature generalmente stazionarie

Sulla costa temperature minime tra +14/+19°C – Max: +20/+24°C

Nell’interno temperature minime tra +6/+13°C – Max: +16/+22°C