Il ritorno dell’alta pressione sul Nord Italia e sulla Liguria garantisce generali condizioni di tempo stabile. Annuvolamenti saranno possibili nella giornata di domenica.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 15 Novembre 2024

Tempo stabile e soleggiato a parte qualche annuvolamento basso sui versanti padani occidentali al primo mattino, in rapida attenuazione.

Venti moderati da nord al mattino, in attenuazione fino a deboli variabili nel pomeriggio.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature minime in calo nelle vallate interne, in aumento sulla costa; massime in generale aumento

Sulla costa temperature minime tra +7/+12°C e massime tra +14/+19°C

Nell’interno temperature minime tra -3°C/+2°C e massime tra +9/+14°C