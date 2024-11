Tutti in coda, prima dell’alba, per scendere dalle alture di Quezzi e di Marassi sino al centro. Ancora una mattinata di caos per la viabilità della zona tra via Fereggiano e il tratto terminale di corso Sardegna, a causa del cantiere che da giorni occupa un tratto di strada già congestionato nella normalità. Un cantiere che, invece di procedere “a tratti”, aprendo la strada per effettuare un tratto di intervento per poi procedere su un altro, ha scavato una sorta di trincea per decine di metri, interferendo in modo pesante sulla viabilità locale.

L’effetto è il caos, con lunghe code di auto che risalgono dal cuore di Marassi sino alle alture, un fiume di auto che procede a passo d’uomo sin dalle 6 del mattino e causa disagi crescenti perchè ogni mattina chi spera di poter sfuggire al maxi ingorgo si sveglia sempre prima e parte sempre più “in anticipo”.

Le proteste sono quotidiane e il groviglio di auto che si forma è spesso causa di liti e di “strombazzamenti” che, se sono un fastidio durante la giornata, sono una tortura all’alba, per chi desidera riposare.

Ci si domanda chi abbia autorizzato un simile cantiere e con quelle caratteristiche e se non sarebbe utile inviare agenti della polizia locale a sorvegliare e dirigere il traffico in moment tanto delicati per la viabilità della zona.