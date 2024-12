Genova – Ancora nessun charimento sul “caso” dei presunti titoli fasulli per insegnanti di sostegno e l’associazione Genova Inclusiva chiede risposte concrete.

Dal mese di settembre, il comitato di genitori di Genova Inclusiva ha ricevuto numerose segnalazioni relative a presunti titoli non validi utilizzati da insegnanti di sostegno e, temendo i danni che possono derivare dalla presenza di personale non adeguatamente formato per affiancare i figli e figlie nel percorso scolastico l’associazione ha intrapreso diverse azioni:

E’ stata scritta una lettera al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per sollecitare un intervento istituzionale;

E’ stato presentato un esposto alla Procura della Repubblica, per richiamare l’attenzione delle autorità giudiziarie e richiedere un’indagine accurata sul caso.

E’ stata presentata una richiesta alla politica di portare la questione in sede europea, dato che né le istituzioni italiane né le procure sono riuscite finora a fornire soluzioni adeguate a garantire pari trattamento di studenti e studentesse disabili rispetto a studenti e studentesse normodotate.

“Esprimiamo la nostra gratitudine all’onorevole Maran e all’onorevole Tridico, – scrive Marco Macrì, portavoce di Genova Inclusiva – che, attraverso due interrogazioni mirate, hanno portato all’attenzione dell’Europa questa grave situazione. Nello specifico, è stato chiesto come l’Unione Europea intenda garantire che i fondi del PNRR destinati all’inclusione scolastica delle persone con disabilità siano utilizzati per superare le discriminazioni subite in Italia, Stato membro dell’UE. Ci auguriamo che, grazie a questo impegno congiunto, si possano ottenere risposte concrete e misure efficaci per tutelare il diritto allo studio e all’inclusione di tutti i bambini e le bambine con disabilità”.

Di seguito le interrogazioni

On Tridico – https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-10-2024-002688_IT.html

On Maran – https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-10-2024-002318_IT.html