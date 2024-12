Genova – Tornano le segnalazioni di cinghiali a spasso per le vie cittadine e dopo una quindicina di giorni di “assenza” nei messaggi di allerta del Comune, tornano gli avvisi ad automobilisti e motociclisti.

Una famigliola di cinghiali ha infatti deciso di passeggiare per le vie della Foce, nella zona di viale Brigata Bisagno e dintorni. La segnalazione è stata diffusa intorno alle 7,30 dalla polizia locale che ha inviato una pattuglia per garantire la sicurezza dei passanti

(foto di Archivio)