Genova – Migliorano, all’ospedale San Martino, le condizioni dell’operaio edile caduto dal primo piano di un edificio dove stava lavorando, in via Divisione Acqui nel quartiere di Quinto.

La caduta è avvenuta all’interno di un cantiere dove l’uomo, 46 anni, stava concludendo alcuni lavori.

Forse per un malore o una disattenzione l’operaio è precipitato dall’altezza di alcuni metri e si è procurato alcune ferite ed un brutto trauma cranico.

Soccorso dai colleghi, l’uomo è stato poi stabilizzato dal personale dell’ambulanza e dell’automedica inviata dal 118 e poi trasferito in ospedale dove i medici lo hanno sottoposto a diversi esami per accertare la presenza di eventuali lesioni interne.

Fortunatamente le condizioni dell’uomo sono risultate meno gravi di quanto temuto inizialmente.

In corso anche le indagini sulle misure di sicurezza all’interno del cantiere e che avrebbero dovuto impedire la caduta o quantomeno attenuarla.

Gli ispettori della Asl stanno verificando la situazione e ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente.

Si tratta dell’ennesimo incidente sul lavoro che si registra a Genova dove, da tempo, i sindacati denunciano la scarsa attenzione alla sicurezza e il forte sottodimensionamento del personale ispettivo che dovrebbe controllare decine di migliaia di aziende.