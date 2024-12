Genova – Una passeggiata non competitiva per le vie del centro cittadino, vestiti da Babbo Natale, per raccogliere fondi in favore dell’ospedale Gaslini. Torna domenica 22 Dicembre 2024, con l’ottava edizione, la Camminata dei Babbi Natale. Occasione per trasformare una mattinata di attività fisica o la passeggiata con amici in una attività benefica in favore dei tanti bambini che ne hanno bisogno.

In particolare del Dipartimento di Emato-oncologia-Trapianto di Midollo dell’Istituto Giannina Gaslini che ha sempre bisogno di aiuto e di fondi per le sua attività.

I genovesi che desiderano aiutare possono iscriversi all’evento che trasforma la città in un “Santa Claus Parade”.

Con l’aiuto dei Babbi Natale di My Trekking, organizzatore dell’evento, e con gli appositi zaini musicali ci sarà la possibilità di cantare, ballare e percorrere insieme il tragitto con tanto divertimento.

L’appuntamento è fissato per domenica 22 dicembre, dalle 10 alle 12.

Per ogni iscrizione fatta verranno donati 5,00 Euro al Dipartimento di Emato-Oncologia-Trapianto di Midollo osseo del Gaslini, contribuendo a fare la differenza nella vita di tanti bambini.

Lo scorso anno sono stati mille i partecipanti e si spera quest’anno di superare il numero record della passata edizione.

Per iscriversi è sufficiente compilare il modulo al seguente link: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSc2hw1ubqCLoN…/viewform