Genova – Torna a fermarsi l’ascensore di Montegalletto che collega la zona di Principe con il quartiere collinare di Castelletto. Il celebre ascensore che prima procede in senso orizzontale e poi verticale, oggetto di studio e ammirazione in tutto il mondo, resterà chiuso nella giornata di oggi giovedì 12 e domani venerdì 13 dicembre.

Il disagio per i residenti della zona è evidente ma lo è anche per i tanti turisti in visita nella nostra città e che lo utilizzano sia per l’esperienza di un mezzo poliedrico che rappresenta una vera attrazione e sia per salire al Castello D’Albertis, altra sottostimata attrazione per turisti alla ricerca di scorci della città e di dimore davvero particolari da visitare, oltre naturalmente alle splendide collezioni raccolte nei suoi straordinari viaggi dal capitano D’Albertis.

La chiusura durerà purtroppo per due giorni e, come annunciato da AMT, è causata

dallo svolgimento delle verifiche ministeriali per la revisione speciale dell’impianto.