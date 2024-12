Genova – Ha preso un gatto e lo ha chiuso in un sacchetto e poi lo ha gettato ancora vivo nel bidone della spazzatura. E’ caccia al maniaco, nel quartiere di Marassi dove è stato trovato purtroppo ormai agonizzante il povero animale.

Il terribile ritrovamento è avvenuto in via Bonacchi e a denunciarlo sono stati i volontari del Canile di Monte Contessa che hanno ricevuto la segnalazione e sono corsi a cercare di salvare il povero animale, ma senza purtroppo riuscirci.

Il gatto è deceduto nonostante i tentativi di salvargli la vita, soffocato lentamente nel sacchetto.

Una morte terribile che non lascia dubbi sulle intenzioni del responsabile che certamente è una persona con dei seri problemi.

“Questo gatto, maschio castrato, senza microchip, è stato trovato in delle condizioni che vanno oltre ogni immaginazione – si legge sulla pagina social del canile municipale – Chiediamo se qualcuno conosca questo gatto, o abbia visto qualcosa di strano. L’animale è stato trovato in tarda mattinata, non sappiamo da quanto fosse all’interno del bidone. Troviamo veramente inaccettabile che quasi nel 2025 delle persone possano compiere atti così disumani”.

L’episodio è stato denunciato alle forze dell’ordine ed eventuali testimoni possono informare il 112.

(immagine di repertorio)