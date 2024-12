Genova – Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci “testimonial” per la campagna di vaccinazione anti influenza avviata dall’assessorato alla Sanità per ridurre l’impatto del virus su medici ed ospedali durante l’atteso picco di Natale e Fine anno.

Questa mattina Marco Bucci si è recato nell’ambulatorio allestito per i dipendenti della Regione Liguria nella sala Colombo, e gli è stata iniettata la dose di vaccino che lo difendera dalle forme più forti e ridurrà, anche in caso di contagio, i tempi di recupero.

Un modo per stare meglio ed assicurarsi contro le forme più gravi della malattia, che ogni anno porta in ospedale tante persone, e nel contempo ha confermato la sua fiducia nella Scienza e nella Medicina.

Inoltre, ogni anno, con l’arrivo del picco dei contagi, ospedali e servizi sanitari vanno in sofferenza per l’altissimo numero di persone che, ammalandosi, richiedono assistenza. La vaccinazione è una difesa preventiva anche contro questo tipo di emergenze.