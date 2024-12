Genova – Sconterà la pena in carcere il professore di un liceo cittadino del ponente, condannato a 11 anni e tre mesi di reclusione per aver approfittato di almeno due studentesse minorenni. Il docente aveva conosciuto le ragazze per la sua attività di supporto psicologico presso lo sportello aperto proprio nella scuola ed approfittando della loro vulnerabilità le aveva invitate a casa, aveva fatto bere dei cocktail a base di vodka e bevande comunemente consumate proprio dai giovani ed aveva offerto alle ragazze degli “spinelli”. Una volta stordite, le ragazze venivano coinvolte in atti sessuali e rapporti veri e propri che, per la legge italiana, sono violenza sessuale con l’aggravante della minore età delle vittime.

Il docente era stato già condannato ma aveva presentato ricorso alla corte di Cassazione che ha respinto l’istanza confermando di fatto la condanna.

I carabinieri si sono quindi presentati nell’abitazione del docente e lo hannoa accompagnato in carcere, a Pontedecimo, nello speciale reparto per i reati sessuali.