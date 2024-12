Borzonasca (Genova) – Una nuova tragedia sconvolge il piccolo borgo del levante genovese dove è stata trovata morta Maura Monteverde, 68 anni, madre di Gabriele Zolezzi, il giovane deceduto nelle acque del lago di Giacopiane, intrappolato dalle sabbie mobili e dalla fanghiglia presente sul fondale dello specchio d’acqua.

La donna è stata trovata ormai deceduta, sdraiata a terra, probabilmente stroncata da un malore improvviso che non le ha lasciato scampo.

All’arrivo dei soccorritori Maura Monteverde era già deceduta e a nulla sono serviti i tentativi di rianimarla.

Il corpo è stato trasferito in obitorio e probabilmente sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso anche se è ipotizzabile che il suo cuore di mamma non abbia retto al dolore della morte tragica e assurda del figlio, scomparso tra i flutti dopo un tuffo nel lago di Giacopiane.

La disgrazia aveva suscitato forte clamore ed una indagine per accertare se fosse stata adeguatamente segnalata la presenza di “sabbie mobili” che possono inghiottire una persona che cammina sul fondo del lago che presenta uno spesso strato di fanghiglia nella quale è possibile sprofondare e restare intrappolati.

Come sembra sia avvenuto nel luglio scorso a Gabriele Zolezzi. Un dolore insopportabile per la madre che forse è morta di crepacuore.