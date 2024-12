Genova – Camminava per strada con una grossa pistola infilata nella cintura dei pantaloni come si vede fare ai malavitosi delle serie TV. Una passeggiata che non poteva passare inosservata quella fatta da un 47enne che è stato fermato e arrestato dalle volanti della polizia a seguito della segnalazione di una persona che ha visto l’arma ed ha subito chiamato le forze dell’ordine componendo il numero di emergenza 112.

Le volanti hanno subito intercettato l’uomo ed hanno effettivamente trovato l’arma, carica e pronta a sparare e “portata” come si vede fare nelle serie Tv tipo Gomorra, infilata con la canna nei pantaloni e pronta per essere afferrata ed usata.

Il 47enne fermato ha numerosi precedenti ma non è chiaro perché portasse l’arma in modo tanto evidente, sfidando quasi l’arresto. Su questo sono concentrate le indagini per capire se lo facesse perché pronto a usarla per qualche motivo o se fosse un “segnale” per qualcuno o, ancora, se l’uomo temesse un’aggressione o un regolamento di conti e il timore di essere ucciso fosse maggiore di quello di finire ancora in manette.

Le analisi sulla pistola, poi, diranno se l’arma è stata usata per compiere qualche reato o delitto o se invece fosse solo una “difesa” da mostrare a qualcuno per intimidirlo.

La notizia dell’arresto preoccupa molto i residenti della zona che certamente non stanno tranquilli pensando che nel quartiere circolano persone armate come se fosse una cosa “normale”.