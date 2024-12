Genova – Ancora spaccate ai danni di vetrine e locali e cresce il malcontento tra i commercianti per la raffica di colpi che causano danni ingenti a fronte di bottini davvero miseri.

Nell’errata convinzione che i commercianti lascino ancora dei “fondi cassa” considerevoli, i ladri hanno colpito a Natale, con la tecnica del “tombino” di ghisa lanciato contro la vetrina o la porta a vetri di locali e negozi.

Il primo colpo ai danni del chiosco presenta nelle vicinanze della stazione Principe. Intorno alle 23,30 i ladri hanno distrutto una vetrata per poi entrare ed afferrare velocemente tutto quello che era a portata, compresi gli spiccioli del fondo cassa.

Per rubare poche decine di euro hanno causato un danno consistente al proprietario del locale che dovrà far sostituire la vetrata sotto le festività natalizie, con tutte le difficoltà relative e connesse.

Poco prima dell’alba altro colpo nella zona di Portello, poco lontano, con vittima designata un locale bar. Anche in questo caso vetrina distrutta e rubate poche cose per un bottino decisamente magro rispetto ai danni considerevoli causati.

In corso le indagini delle forze dell’ordine ma cresce la preoccupazione dei commercianti per un aumento esponenziale di micro criminalità e per furti che causano danni ingenti e dai quali si fa fatica a difendersi.

(Foto di Archivio)