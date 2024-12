La Spezia – Doppio appuntamento al Teatro Civico con “Grease”, uno dei musical più amati di sempre portato sullo schermo cinematografico nel 1978 da John Travolta e Olivia Newton-John. La Compagnia della Rancia diretta da Saverio Marconi sarà in scena sabato 28 dicembre alle ore 21, in replica domenica 29 alle ore 18.

Da 25 anni a questa parte la greasemania è sempre più attuale e “Grease” è un classico con lo stile di oggi che continua a unire le generazioni in una travolgente festa a teatro.

Dopo aver collezionato, da febbraio 2022, 108 repliche tutte sold-out applaudite da 112.000 spettatori, raggiungendo così quota 2.000.000 complessivi dal debutto nel 1997, il musical è tornato in tour da gennaio 2024 con un cast tutto nuovo.

“Grease” ha dato il via alla musical-mania trasformandosi in un vero e proprio fenomeno di costume “pop”, come dimostra l’incredibile partecipazione alle audizioni dello scorso anno (più di 650 candidati) che hanno portato alla formazione di un nuovo cast di giovani e preparatissimi performer.

Saranno loro a dare vita a personaggi diventati vere e proprie icone generazionali: un gruppo coinvolgente, capitanato da Danny Zuko, il leader dei T-Birds, innamorato di Sandy, la ragazza acqua e sapone come Sandra Dee e Doris Day, che arriva a Rydell e, per riconquistare Danny dopo un flirt estivo, si trasforma diventando sexy e irresistibile. Insieme a loro, l’esplosivo Kenickie, la ribelle e spigolosa Rizzo, i T-Birds, le Pink Ladies, gli studenti dell’high school più celebre, un particolarissimo “angelo” e ovviamente la sua colonna sonora elettrizzante.