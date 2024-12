Pietrabruna (Imperia) – Sono proseguite tutta la notte, nell’imperiese, le operazioni di spegnimento del rogo che brucia boschi sopra Boscomare, fra il monte Sette Fontane e il monte Croce nel territorio del comune di Pietrabruna alle pendici del monte Follia.

Squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile hanno lavorato senza sosta per circoscrivere il rogo ed evitare che il fronte si estenda ma senza l’intervento dei mezzi aerei ed in presenza di terreno impervio e forte vento, la battaglia è davvero dura.

Questa mattina all’alba il rogo era ben visibile in tutta la zona e la colonna di fumo che si alza è osservabile da parecchi chilometri di distanza.

Se le condizioni meteo lo permetteranno, si alzeranno in volo i canadair e gli elicotteri anti incendio della Regione Liguria in grado di lanciare grandi quantità di acqua e liquido ritardante sulle fiamme.

Intanto proseguono le indagini per risalire all’origine del rogo che potrebbe essere doloso.

