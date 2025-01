Genova – Sono gravi, all’ospedale San Martino, le condizioni del motociclista di 39 anni coinvolto, questo pomeriggio, in un grave incidente stradale avvenuto in corso Italia, in direzione Levante, all’altezza di via Giordano Bruno, nel quartiere di Albaro.

Per cause ancora da accertare la moto condotta dal 39enne e un’auto si sono scontrate e ad avere la peggio, è stato il centauro, che è stato sbalzato dalla sella finendo rovinosamente a terra.

Soccorso dai passanti, l’uomo è stato poi stabilizzato dal personale dell’automedica e dell’ambulanza intervenuti dopo la chiamata al 118.

L’uomo è stato poi trasferito in ospedale mentre le forze dell’ordine raccoglievano gli elementi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, il primo del nuovo anno.

A causa delle brutte ferite e di un brutto colpo alla testa, il motociclista è stato trasferito in codice rosso, il più grave.